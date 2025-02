João Baião é um homem que não tem medo de arrojar no que ao estilo diz respeito. No programa das manhãs da SIC é comum vê-lo com looks coloridos e com padrões ousados.

Na noite desta sexta-feira, o apresentador do canal de Paço de Arcos é o anfitrião do Gala dos Prémios Cinco Estrelas que decorre no Páteo da Galé e, para tal, escolheu um fato num tom roxo com fundo azul. A camisa também não ficou atrás já que é com um padrão com losangos laranja, bem ao estilo dos anos 80.

"Boa noite. Inspirado pelo tema, década de 80 ,vou ser o anfitrião da 11.ª gala dos prémios 5 estrelas", escreveu na legenda da partilha.

