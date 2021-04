Ao longo dos últimos oito meses, Débora Monteiro contou com a ajuda preciosa da mãe, que se mudou de malas e bagagens para sua casa para tomar conta das filhas gémeas da atriz.

Este sábado, dia 3, foi de despedidas. Chegou o momento da mãe da atriz regressar a sua casa e o momento foi particularmente difícil para a família, como Débora transpareceu numa publicação nas redes sociais.

"Vê-la a controlar o choro de lágrimas nos olhos a dizer até já às meninas, partiu-me o coração. Foi o nosso suporte, deixou tudo para nos vir apoiar nesta nova fase e para eu conseguir regressar tão cedo ao trabalho. São as meninas da vovó, que lhes dá todo o amor, carinho e miminhos. E eu a menina da mamã, que não tenho palavras para lhe agradecer o tanto que fez por nós. Obrigada mãe. Obrigada vovó. E até já", escreveu.

Recorde-se que Débora é mãe de duas meninas, Alba e Júlia, de nove meses. As gémeas são fruto do relacionamento com Miguel Mouzinho.

