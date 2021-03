Débora Monteiro não resistiu em partilhar com os seus seguidores do Instagram a forma animada e com muito mimo como começou a manhã de quarta-feira.

As filhas gémeas da atriz, Júlia e Alba, foram as protagonistas de um momento amoroso, que resultou numa fotografia reveladora da enorme cumplicidade que existe entre as bebés.

"Começar o dia com aula de submission. Não se metam com as minhas miúdas, just saying [estou só a avisar]", pode ler-se na legenda do registo.

Ora espreite:

