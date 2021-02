Débora Monteiro decidiu partilhar com os seus seguidores do Instagram um momento especial que viveu ao lado das filhas gémeas, as bebés Júlia e Alba.

"Queremos partilhar convosco este momento super ESPECIAL: a primeira Passagem de Ano das nossas bebés! Um momento que nunca vamos esquecer! Quais os primeiros little steps [primeiros passos] dos vossos bebés? Partilhem comigo!", escreveu na legenda de um vídeo onde o companheiro, Miguel Mouzinho, surge com as meninas ao colo.

Veja o momento na galeria.

