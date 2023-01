Foi logo pela manhã desta segunda-feira que Débora Monteiro contou que não tem vivido momentos fáceis.

"Uma das bebés doente. Pouco descanso, planos alterados e um despertar cedo para preparar as cenas da semana. Feito! Agora que seja uma semana bem leve e feliz", escreveu numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram.

Horas depois voltou a recorrer à mesma rede social para acrescentar: "Recordações e mais recordações com as minhas piriris. É tempo de dar colo, mimo, beijinhos, muito amor, passeios, baloiços, um chocolatinho de vez em quando, para as ver sempre felizes. Apanhamos mais um susto com uma das bebés e só penso que mimo nunca é de mais. Quer chuchinha, tem chuchinha... Só as quero bem, com saúde e todo o amor do mundo".

© Instagram

Leia Também: "Eu não estou bem". Em lágrimas, Débora Monteiro lembra depressão