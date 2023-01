Foi transmitida no programa 'Júlia' desta tarde, 6 de janeiro, uma conversa entre Raquel Tavares e Débora Monteiro, na qual foram feitas várias revelações e confidências.

Débora abriu o coração e lembrou a fase em que lutou contra uma depressão, após o nascimento das filhas gémeas (Alba e Júlia), tendo contado com o apoio incondicional de Raquel.

"Acho que me mantive muito tempo nesse lugar e não o devia ter feito, porque achas sempre que dás a volta, que isto é uma fase, vai passar, as meninas não crescer, vou conseguir dormir... E depois o tempo passa e não estás a conseguir dar essa volta", afirmou Débora.

"Acho que o que nós temos de muito bom é o nosso camarim, o nosso espaço, onde fazemos terapia uma com a outra e houve um dia em que assumi e disse: 'Raquel, eu não estou bem'. E tu, com a tua experiência, disseste: 'não faz mal, não estás bem, mas há possibilidade de ficares bem' e ajudaste", completa, sem conseguir conter as lágrimas.

