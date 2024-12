"Querido 2024, despeço-me de ti com o sentimento de que foste bem f*** comigo (desculpem, mas não encontro outra palavra)", foi desta forma, franca e sincera que Luís Borges deu início a um desabafo através do qual faz um balanço do ano que hoje, dia 31 de dezembro, termina.

"Este ano foi repleto de desafios, muitos deles dentro da minha cabeça, que me levaram para lugares que eu desconhecia. Lutei internamente comigo e, passo a passo, ultrapassei vários obstáculos que apareceram no meu caminho", referiu.

Às suas palavras, o modelo e empresário juntou um vídeo encantador com um dos seus filhos.

"Uma amiga sempre me disse: 'Deus só te dá aquilo que tu consegues aguentar'… e, hoje, realmente acredito nisso. Ao longo do ano existiram dias difíceis, em que chorei dia e noite, mas que no final consegui encontrar forças que eu não sabia que tinha", continuou.

Por fim, Luís Borges agradeceu a todos os que estiveram ao seu lado "nos bons e maus momentos" e assegurou que entra em 2025 "mais forte, mais calmo (ainda dizem que não existem milagres) e mais focado" em si e nos seus.

"Que 2025 seja uma nova oportunidade de sermos felizes, estarmos rodeados de amor, continuarmos a ser livres e de atingir os nossos objetivos. Este vídeo é de 29 de dezembro, mas representa a melhor maneira de terminar mais um ano: rodeado de amor dos meus filhos. Até para o ano", completou.

Luís Borges é pai de Bernardo, Lurdes e Eduardo. Os três meninos foram adotados em conjunto com o ex-marido do modelo, Eduardo Beauté, que morreu em 2019.