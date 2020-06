Depois de ter trabalhado para a Globo durante 43 anos, chegou ao fim o contrato da atriz Vera Fischer, como a emissora acaba de revelar em comunicado.

"Como todos sabem, nos últimos anos temos tomado uma série de iniciativas para preparar a empresa para os desafios do futuro. Com isso, temos evoluído nos nossos modelos de gestão, de criação, de produção, de desenvolvimento de negócios e também de gestão de talentos. Assim, em sintonia com as transformações pelas quais passa o nosso mercado, a Globo vem adotando novas dinâmicas de parceria com seus talentos. Vera Fischer, assim como outros talentos, tem abertas as portas da empresa para atuar em futuros projetos nas nossas múltiplas plataformas", lê-se na nota enviada para a revista Quem.

Recorde-se que a atriz integrou o elenco de várias novelas da Globo, entre elas 'Laços de Família' ou 'Malhação'.

Este não é o único nome a deixar a rede de televisão. Ainda na semana passada foi anunciada a saída de Miguel Falabella. Leia Também: Miguel Falabella de saída da TV Globo após quase 40 anos