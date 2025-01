Cássia Kis, atriz brasileira, ficou realmente revoltada ao ver duas jovens amigas de biquíni dentro de um supermercado. O comportamento (exagerado) da atriz foi parar às redes sociais e já gerou reações por parte do público. O caso aconteceu na noite de quinta-feira, 2 de janeiro, no Rio de Janeiro.

Paloma Olliver, uma das jovens, contou ao portal Leo Dias o que alegadamente aconteceu: "Estávamos a voltar da praia, eu, a minha amiga, o pai e a mãe dela, o irmão e a namorada dele. Estávamos com a parte de cima do biquíni à mostra e com uma saída de praia. Antes de entrar no supermercado e não passar por nenhum tipo de constrangimento, perguntámos à segurança se poderíamos entrar daquela forma e ela disse que sim, não havia problema algum", começou por dizer.

Quando a família se dirigiu à caixa para efetuar o pagamento das compras, foram abordadas pela atriz de 66 anos que lhes perguntou se viviam no Rio de Janeiro. As jovens responderam negativamente, ao que Cássia terá acrescentado: "Então é por isso. Mas olha, não podem andar assim no supermercado, isso é uma falta de respeito".

A reportagem do portal LeoDias teve acesso às imagens do momento em que a artista foi repreendida pelo pai de uma das jovens. "Você é dona para proibir? Eu até te admirava, mas agora…".

Citada pela mesma fonte, Paloma Olliver, de 24 anos, explicou que a atriz "não deu nem tempo de responder".

"A Cássia foi à caixa para pagar as compras dela e começou a dizer que isto era inaceitável, que não nos podiam deixar entrar daquela forma no mercado. E aí o pai da minha amiga viu e foi falar com ela, pois ele não gostou da situação. E ela então começou a ofender-me, a dizer 'quer andar assim vai para a praia, não pode aqui, por isso existe uma praia'".

Veja o momento abaixo.

De recordar que esta não é a primeira vez que Cássia Kis se vê envolvida em polémicas. Em 2023, Miguel Falabella esteve na RFM e admitiu arrepender-se de ter trabalhado com a atriz brasileira, dizendo que esta tem um "lado monstruoso e desumano".

