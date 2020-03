Completam-se esta terça-feira 13 anos desde que Catarina e António Raminhos subiram ao altar para trocar alianças. Sendo um dos casais mais acarinhados do meio artístico, o comediante não deixou passar a data despercebida nas redes sociais, onde aliás partilha vários momentos em família.

Neste sentido, António recordou dois tesourinhos inéditos do grande dia e na legenda da publicação revelou ainda a conversa hilariante com a mulher a propósito do aniversário de casamento.

"Chamada real ontem: R- Oh Catarina, amanhã dia 3 é aniversário de casados ou de namoro? C- Amanhã é de casados... R- Caraças... Já são 13! C- Treze é número de azar... É agora que vai acabar tudo! R- Deus te ouça. Isto é amor...", contou o humorista.

Vale referir que Catarina e António Raminhos são pais de três meninas: Maria Rita, de oito anos, Maria Inês, de seis, e Maria Leonor, de três.

Leia Também: António Raminhos solidariza-se com todos os que sentem solidão