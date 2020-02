António Raminhos fugiu ao registo cómico e surpreendeu os seguidores com um emotivo texto no qual se mostra solidário com todos os que se sentem sozinhos.

As palavras do comediante acompanham uma fotografia da sua mão na areia e conquistaram o coração dos seguidores.

"Para quem possa interessar e entender: não estás sozinho. Quando tens medo... não estás sozinho. Quando tens dúvidas não estás sozinho. Quando choras não estás sozinho. Quando queres estar sozinho... não estás sozinho. Por trás de cada um de nós, há uma história. Há quem já tenha vivido por nós, há quem já tenha sofrido por nós, há quem teve dúvidas por nós, quem já preparou um caminho para nós. Pais, avós, bisavós, quem não conhecemos noutro tempo noutra história. O mesmo caminho que agora faço para que quem venha a seguir não se sinta sozinho. E assim caminhamos juntos. Ancestralidade", lê-se.

