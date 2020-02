Há novidades sobre as férias em família de António Raminhos. O humorista está nas Maldivas com a mulher, Catarina, e com as três filhas de ambos, Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor, e foi precisamente a partir de lá que o humorista resolveu agitar as redes sociais.

Na sua conta oficial de Instagram, Raminhos partilhou uma fotografia onde se mostra aparentemente sem roupa, tapando apenas a zona genital com um emoji, a fazer stand up paddle.

"Segurança primeiro", pode ler-se na legenda do registo que está a dar que falar entre os internautas.

