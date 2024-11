Catarina Raminhos está a sentir-se nostálgica esta quinta-feira, 7 de novembro.

Numa partilha de Instagram, a mulher de António Raminhos mostrou uma fotografia das três filhas - Maria Inês, Maria Leonor e Maria Rita - enquanto pequeninas.

"E este tesourinho?!", começou por escrever a autora.

"Sabem o que ainda me anima? Acreditar muito nesta nova geração, que ontem ficou tão chocada quanto eu com o resultado das eleições americanas", realçou com orgulho. "As mais crescidas começaram o dia perplexas a perguntar: 'então e agora?' e 'mas como é possível?!'"

Em jeito de conclusão, Catarina Raminhos elogiou as filhas (e um recado aos seguidores): "Mas já sabem o mais importante: que a liberdade é frágil e temos de a proteger".

