Catarina e António Raminhos foram pais pela primeira vez há precisamente 14 anos e a data foi destacada no Instagram logo pela manhã desta sexta-feira, dia 2 de agosto.

A mamã publicou na rede social uma fotografia em que aparece com a filha mais velha e escreveu: "É difícil acreditar que já se passaram 14 anos desde aquele dia 2 de agosto em que nos conhecemos. Em que me tornei mãe. Em que olhei para ti e pensei 'e agora?'. Em que nada voltou a ser o que era. E nunca mais deixei de olhar para ti".

"Continuo a fazê-lo com o mesmo assombro do primeiro dia. Porque és uma filha maravilhosa e tem sido incrível ser tua mãe, com todos os 'e agora?!' que vão surgindo pelo caminho. Maria Rita, filha, és linda de todas as formas que se pode ser. Parabéns, meu amor", completou.

De recordar que o casal Catarina e António Raminhos são ainda pais das filhas Maria Inês e Maria Leonor.

