António Raminhos nasceu cerca de um ano após a partida do irmão, que "era deficiente profundo, totalmente dependente, e morreu aos 15 anos".

O humorista tem o mesmo nome que o falecido irmão e tal aconteceu por causa da "imposição da avó".

Em conversa com Júlia Pinheiro, esta sexta-feira, dia 19 de julho, o comediante contou ainda que nunca tinha ido à campa do irmão até à morte do pai.

"A primeira vez que vi a campa do meu irmão foi no funeral do meu pai, há um ano. Mas foi estranho porque cheguei lá e vejo o meu nome [na campa]. É um bocado estranho estar ali António José Baião Caramba Raminhos", confessou no 'Júlia', da SIC.

Veja aqui a conversa do humorista com a apresentadora.

