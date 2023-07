O mundo está em contagem decrescente para a estreia de um dos filmes mais aguardados de 2023: 'Barbie'. A produção protagonizada por Margot Robbie focar-se-á numa fase mais conturbada da vida da boneca que marcou uma geração e com a qual muitos de nós crescemos.

Em Los Angeles, no passado domingo, dia 9 de julho, os atores do elenco reuniram-se para a antestreia deste 'blockbuster'. A passadeira, que habitualmente se espera de cor vermelha, também deu lugar ao cor-de-rosa, como vários outros elementos de decoração escolhidos para abrilhantar o Shrine Auditorium, uma conhecida casa de eventos da cidade.

Grande parte das figuras públicas que marcaram presença optaram por visuais rosa ou com apontamentos desta mesma cor, mas a surpresa foi o visual de Margot Robbie, que contrastou com um longo vestido preto.

A peça foi uma referência a um look conhecido da edição especial da Barbie intitulada 'Solo in the Spotlight', lançada nos anos 60.

Pode ver na galeria todos os visuais que passaram por esta antestreia.

Leia Também: Dua Lipa dá que falar com look transparente em antestreia de 'Barbie'