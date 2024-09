Se ainda não preparou a sua casa para o outono, aproveite as dicas da Porta da Frente Christie's para transformar o seu espaço num refúgio de sofisticação e conforto.

1. Altere texturas

Substitua os linhos e tecidos leves de verão por materiais mais aconchegantes como mantas de lã, cortinas de veludo e almofadas de tons quentes. Estes pequenos detalhes ajudam a preparar o lar para o clima mais fresco, adicionando um toque de elegância ao seu espaço.

2. Incorpore elementos da natureza na sua decoração

Complemente a decoração do seu lar com arranjos de flores frescas e/ou plantas de interior. Para altém de trazerem vida e frescor à sua residência, as plantas purificam o ar e adicionam um elemento natural que melhora o seu bem-estar.

3. Reorganize e otimize os espaços

O lar é um reflexo do nosso estado de espírito, portanto, há que aproveitar este momento para reorganizar ou até mesmo dar uma segunda vida ao que já tem na sua casa. Neste outono, pode criar zonas de leitura com poltronas confortáveis e iluminação adequada, e espaços de convívio com sofás amplos e mesas de centro, mantendo a organização com mobiliário funcional e de design contemporâneo.

4. Adicione peças de arte e decoração

Escolha itens que reflitam a sua personalidade e estilo. Neste sentido, pode optar por obras de arte contemporâneas, esculturas e objetos decorativos, que transformam completamente o espaço.

5. Paleta de cores sofisticadas

Depois de um verão azul, há que estar preparado para um outono visualmente mais modesto. Para dar as boas-vindas à estação, pode atualizar a paleta de cores da sua casa para tons mais quentes e sofisticados. Cores como o burgundy, terracota, verde esmeralda e dourado podem trazer uma nova dimensão ao seu ambiente.

6. Invista na aromaterapia

Por vezes, o nariz é o que sente primeiro. Complete a renovação do seu espaço com aromaterapia através de difusores de aroma com essências de outono, como canela, cravo e cedro, velas perfumadas e sprays de ambiente, para criar uma atmosfera relaxante e convidativa.

Para entrar na nova estação com um toque de serenidade e elegância, opte por incorporar estes detalhes no seu espaço, renovando o sentimento de conforto e, simultaneamente, transformando o seu lar.