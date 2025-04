A Sklum lança a campanha "A Summer of Style Starts Here" com o que é preciso para dar cor, personalidade e charme aos dias quentes que se aproximam. Inspirada nas boas vibrações da estação, esta nova proposta traz uma seleção de peças de exterior onde o estilo descontraído e o conforto se encontram.

Com linhas naturais, materiais nobres e um toque de sofisticação, cada peça foi pensada para criar ambientes que convidam a aproveitar os dias longos com elegância, seja a relaxar sozinho, em família ou entre amigos.

Entre os destaques está a coleção IOANIS, com peças em madeira de acácia como a mesa de centro ou o conjunto de jardim com sofá de dois lugares e mesa de apoio, perfeitos para criar um recanto acolhedor ao ar livre. Já a mesa Namara, da coleção de mesmo nome, aposta num visual mais contemporâneo, com estrutura em cimento e tampo redondo, ideal para espaços modernos com um toque minimalista.

Para quem procura momentos de relaxamento, a espreguiçadeira dupla ADERYN oferece conforto a dois com encosto reclinável e estrutura em madeira natural. A sofisticação continua na coleção SOPHIE, com sofá, poltronas e mesa em alumínio e corda trançada, numa paleta verde suave que respira frescura e modernidade.

A nova campanha inclui ainda propostas como a cadeira RODERISE, com estrutura em alumínio e tecido confortável, e a mesa SIRKA, uma fusão entre madeira de teca e alumínio, ideal para refeições ao ar livre com um toque natural.

"A Summer of Style Starts Here" é um convite da Sklum a viver o verão com atitude, estética e bem-estar. A coleção já está disponível online em sklum.com.