Sofia Dezoito, consultora de imagem com uma abordagem funcional e sustentável, é a profissional por detrás de uma filosofia de moda que alia conforto, estilo e responsabilidade. Licenciada em Jornalismo, com um Mestrado em Gestão de Marketing, Sofia trabalhou durante 10 anos na área do marketing até que, em 2012, decidiu seguir a sua verdadeira paixão: a moda. Formada em Assessoria de Imagem e Marketing de Moda na Escola de Moda de Lisboa, a sua carreira foi crescendo e, em 2017, fundou o seu projeto, que foi concretizado em 2020, quando decidiu dedicar-se exclusivamente à sua vocação.

A maternidade foi o marco que inspirou Sofia a repensar a sua própria relação com a moda. No meio de tantas roupas, parecia não encontrar peças que a representassem. Foi assim que decidiu criar um armário mais funcional e sustentável, com peças de qualidade que a fizessem sentir-se confiante e pronta para um look completo em apenas 5 minutos — algo que todas as mães podem compreender.

Hoje, com dois filhos (Madalena, de 5 anos, e Dinis, de 16 meses), Sofia dedica-se totalmente à sua profissão. O seu Método Funcional oferece uma abordagem equilibrada e sem fundamentalismos, sempre com foco na essência de cada pessoa. A consultora acredita que a imagem é uma poderosa forma de comunicação pessoal e, por isso, a sua missão é ajudar a construir uma identidade visual alinhada com o que cada mulher é, de forma prática, autêntica e sustentável.

Dada a sua experiência e abordagem prática, Sofia Dezoito partilha as peças essenciais para 2025, focadas em funcionalidade e sofisticação.

1. Um agasalho de qualidade

Priorize modelos com um mínimo de 40% lã, ideais para enfrentar o frio com estilo e durabilidade.

2. Calças de alfaiataria com conforto extra

Pense em fluidez e cinturas elásticas que unem a elegância da alfaiataria com o conforto de um pijama. A escolha perfeita para dias longos e versáteis.

3. Básicos confortáveis e resistentes

As t-shirts de algodão com gramagem elevada são indispensáveis para um guarda-roupa que resista ao tempo e às tendências.

4. Camisas em fibras naturais ou artificiais

Modelos em algodão, linho e viscose são mais respiráveis e versáteis, enquanto tecidos sintéticos ficam de fora por não permitirem a transpiração natural.

5. Acessórios como assinatura de estilo

Sofia sugere arriscar em cor e texturas marcantes, mas sempre priorizando materiais de qualidade. Menos é mais – invista em acessórios que realmente elevem o look.

6. Calçado confortável e com personalidade

Sapatos com detalhes como pedrarias, apliques ou cores vibrantes podem transformar um figurino simples num statement cheio de estilo.

7. Vestidos para versatilidade e praticidade

Uma peça única que elimina o desafio de combinar diferentes peças. Sofia destaca os vestidos como indispensáveis para qualquer estação.

Em 2025, aposte em peças que combinem conforto e sustentabilidade, sem abrir mão da elegância. Afinal, menos pode mesmo ser mais.