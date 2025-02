A celebração da diversidade ganha um novo significado com o lançamento, por parte da Nespresso, de um guarda-roupa inclusivo, pensado para promover a liberdade de expressão e o bem-estar no local de trabalho.

Antecipando o Dia da Discriminação Zero, assinalado a 1 de março, esta iniciativa vai além da simples mudança de uniforme, sendo um reflexo do compromisso contínuo com a equidade e a inclusão. A nova coleção, desenvolvida com uma abordagem moderna e sustentável, pretende dar voz à individualidade de cada colaborador, incentivando um ambiente de trabalho mais autêntico e representativo.

A campanha ‘YOU BE YOU’ conta com a participação de colaboradores de vários países, incluindo Portugal, onde Rafael Miranda foi o rosto escolhido para representar a equipa. "Sou um grande defensor de sermos nós próprios, a 100%, e fazer parte desta campanha é um grande marco para mim!", afirma em comunicado.

Peças versáteis e materiais sustentáveis

Moda inclusiva e sustentável assinala Dia da Discriminação Zero créditos: Divulgação

A coleção inclui peças sem género, permitindo que cada colaborador expresse o seu estilo pessoal sem abrir mão da sofisticação e identidade da marca. Entre as novidades estão a camisa “Blossom”, as calças “Leaf” e o lenço “Biscotti”, inspirado nos tons quentes da torra do café. A linha aposta ainda em polos, sobrecamisas, vestidos e um casaco de malha, com cortes pensados para conforto e versatilidade. Para um toque ainda mais pessoal, os colaboradores são incentivados a complementar os looks com acessórios e cores à sua escolha.

A sustentabilidade foi uma prioridade na escolha dos materiais, que incluem poliéster reciclado, algodão orgânico e viscose de bambu. Os botões são produzidos a partir de resina reciclada, enquanto o casaco de malha incorpora 50% de lã para um maior conforto térmico. Além disso, o polo integra fibras COOLMAX®, uma tecnologia de alto desempenho que ajuda a regular a temperatura do corpo.

O novo guarda-roupa já chegou a várias lojas, incluindo as localizadas no Colombo, Chiado, Faro, Oeiras, Braga e NorteShopping. Até 2026, a implementação será alargada a todas as 28 boutiques, consolidando um passo significativo na promoção da diversidade e inclusão no setor.

Com esta iniciativa, reforça-se a ideia de que a moda pode ser mais do que estética – pode ser um símbolo de liberdade, respeito e inovação.