A linha "So Easy" da Kiabi destaca-se não só pelo seu design funcional e confortável, mas também por ser uma celebração da diversidade e da acessibilidade no vestuário do dia a dia.

Através desta coleção, a marca procurou criar peças de vestuário que não só sejam confortáveis e elegantes, mas também fáceis de vestir e despir, independentemente das necessidades físicas de quem as veste.

Entre as principais inovações encontradas na coleção estão as calças com fechos frontais e fechos laterais que se estendem até ao tornozelo, facilitando o processo de vestir para quem tem movimentos limitados. Para além disto, as costuras foram cuidadosamente pensadas para proporcionar mais conforto, adaptando-se aos dispositivos ortopédicos e permitindo uma maior liberdade de movimentos.

Mas o verdadeiro valor da coleção reside na combinação de funcionalidade e estilo. As peças de vestuário também seguem as tendências atuais, permitindo que quem tem capacidades especiais não perca o estilo.

A "So Easy" inclui uma grande variedade de itens, desde sweatshirts com fecho de correr a t-shirts com estampados coloridos, sem esquecer calças e vestidos, todos concebidos com um foco na praticidade sem sacrificar o estilo. As sweatshirts, por exemplo, caraterizam-se por serem fáceis de abrir e fechar, o que as torna perfeitas para quem precisa de roupa sem complicações.

Os vestidos sem mangas, por outro lado, destacam-se pelos seus folhos delicados e estrutura leve, perfeitos para um estilo descontraído mas chique. Há também bermudas e calças de ganga com pormenores práticos, como os vincos traseiros, que permitem um ajuste perfeito, independentemente das necessidades individuais. Cada peça foi concebida para se adaptar subtil e esteticamente à vida quotidiana de pessoas com diferentes capacidades, mostrando que a moda pode ser tão acessível como funcional.

A coleção não só oferece vestuário funcional, como vai um passo mais além ao normalizar o conceito de moda adaptada. Historicamente, as pessoas com outras capacidades têm sido um grupo esquecido na moda. As opções disponíveis costumam ser limitadas, muitas vezes básicas e pouco atrativas.

Através da 'So Easy', a Kiabi espera provar que a moda inclusiva não tem de ser aborrecida ou estigmatizante. Ao disponibilizar opções que refletem as tendências atuais, a marca envia uma mensagem clara: a moda é para todos, independentemente das capacidades físicas.

A "So Easy" resulta de uma colaboração entre a Kiabi e a A&K Classics, especialista em vestuário adaptado e que, segundo comunicado, "está a tornar-se uma referência no setor da moda inclusiva".