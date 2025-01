Localizada no piso 1 do espaço comercial, a loja, que conta com mais de 300 metros quadrados, promete revolucionar o estilo dos homens modernos, oferecendo peças que unem conforto, funcionalidade e um design descomplicado. Tudo sob o mote “Be Normal”.

Com um ambiente minimalista e contemporâneo, o novo ponto de venda reflete o conceito central da marca: roupas acessíveis que se encaixam perfeitamente no dia a dia, independentemente do estilo ou ocasião. Das peças mais casuais aos looks versáteis para o trabalho, a Celio combina praticidade e elegância em cada detalhe.

A coleção disponível no ArrábidaShopping aposta em peças essenciais para todas as estações, desde t-shirts e camisas de corte impecável a casacos intemporais e acessórios funcionais. Para o homem que valoriza um guarda-roupa prático, mas cheio de personalidade, a Celio oferece um mix entre o casual e o sofisticado, com a qualidade que tornou a marca líder no mercado francês.

O layout da loja reflete a filosofia da marca: um espaço clean e organizado que torna a experiência de compras mais simples e agradável. Cada peça é pensada para ser versátil e fácil de usar, garantindo que o homem moderno esteja sempre bem vestido, sem complicações.

A chegada da Celio a Portugal marca um momento importante para o segmento da moda masculina. Conhecida internacionalmente pela sua abordagem prática e estética, a marca oferece um equilíbrio perfeito entre funcionalidade e estilo. Seja para renovar o guarda-roupa ou encontrar aquele essencial para o dia a dia, a Celio torna-se um novo ponto de paragem obrigatória para os homens que visitem o ArrábidaShopping.

Como destaca Tomás Furtado, diretor do ArrábidaShopping: "A abertura da Celio reflete o reconhecimento do nosso espaço como um local dinâmico que procura ampliar a oferta de moda e elevar a experiência dos visitantes. Esta nova loja é mais um ponto diferenciador num segmento específico e em crescimento, como é o da moda masculina."