Moda prática e acessível. A Pepco quer ajudar as mulheres a construir o seu próprio armário cápsula

O conceito de armário cápsula surgiu na década de 1970, criado pela estilista Susie Faux, com um objetivo: simplificar o guarda-roupa e garantir que cada peça pudesse ser combinada de diversas maneiras. Este conceito tem ganhado destaque nos últimos anos, especialmente após ser promovido por bloggers. Foi a norte-americana Caroline Joy Rector, do blog Unfancy que popularizou o conceito que cada vez mais é debatido.

O princípio básico do armário cápsula é reduzir o número de peças a itens versáteis e atemporais, que podem ser coordenados entre si, permitindo criar múltiplos looks sem a necessidade de uma grande quantidade de roupas.

A consultora de imagem Mónica Lice, que fez carreira na área da moda após abandonar uma carreira na área do Direito, tem sido uma das principais vozes a falar sobre o armário cápsula em Portugal. Nos últimos anos tem ajudado as suas clientes a construírem armários cápsula adaptados às suas necessidades e estilos de vida.

Mónica, que se tornou conhecida pelo blogue Mini-Saia, tem partilhado as suas experiências e conhecimentos sobre o tema, sublinhando que o armário cápsula não precisa ser composto apenas por peças neutras. "Não tem que ser limitado a tons básicos, podemos incluir cores e padrões, desde que as peças combinem entre si", explica.

Entre as peças mais populares para um armário cápsula, estão camisas brancas, vestidos pretos, trench-coats e, podemos acrescentar uma das tendências, os coletes, que podem ser usados de diversas maneiras, tanto para looks mais formais quanto em looks mais casuais.

Foi com esse foco em moda prática e acessível que Mónica Lice foi convidada a partilhar a sua experiência numa manhã de apresentação das novas coleções da Pepco, unindo a sua experiência em consultoria de imagem à filosofia da marca, que acaba de lançar a sua nova categoria de moda feminina.

Pepco reinventa a sua moda feminina com coleções versáteis e acessíveis

A Pepco está a apostar na evolução da sua categoria de moda feminina, oferecendo agora coleções que vão além dos básicos e buscam integrar tendências atuais de forma acessível. A marca, tradicionalmente associada a peças essenciais e de baixo custo, reformulou a sua oferta de moda feminina, apresentando duas coleções: City Rhapsody e Sweet Harmony. Ambas seguem a lógica do armário cápsula, permitindo criar looks variados com um número reduzido de peças, perfeitamente combináveis entre si.

Charo Rodríguez, Regional Marketing Manager Iberia da Pepco, explica que o novo posicionamento é uma resposta à procura crescente por moda prática e sofisticada, sem sacrificar o orçamento. "Queremos mostrar que ser low-cost não significa abdicar das tendências", afirma ao SAPO Lifestyle, destacando a aposta da marca em lançar novas coleções todos os meses, com peças que variam entre 15 e 30 itens por coleção.

“Já não se trata apenas de básicos, mas também de tendências, com peças muito versáteis. Esse é o principal posicionamento da Pepco: passar dos básicos para as tendências, mantendo preços acessíveis”, assume.

Coleções City Rhapsody e Sweet Harmony

A primeira coleção, City Rhapsody, é marcada por tons neutros e cortes elegantes, ideais para um estilo urbano e sofisticado. Veja as imagens na galeria.

Já a Sweet Harmony traz uma inspiração romântica e feminina, com motivos florais e riscas azul-marinho, perfeitos para transitar entre o ambiente de trabalho e encontros casuais.

Moda prática e acessível. A Pepco quer ajudar as mulheres a construir o seu próprio armário cápsula Coleção Sweet Harmony créditos: Divulgação

Essas coleções foram pensadas para um estilo de vida dinâmico, em que cada peça pode ser facilmente combinada com as outras, criando um armário funcional e adaptável. A marca usa tecidos naturais como algodão, linho e viscose, apostando, desta forma, no conforto e na durabilidade das peças.

Moda democrática e acessível

Com preços a partir de 5€, as novas coleções da Pepco querem oferecer moda acessível, sem comprometer estilo ou qualidade. A marca mantém o seu compromisso em permitir que as mulheres expressem a sua personalidade através da moda, sem precisar de gastar muito.

A Pepco também está a expandir a sua presença em Portugal, com a abertura de novas lojas e o reforço da oferta tanto em moda quanto em artigos para o lar. Atualmente, a marca conta com 20 lojas no país, a última das quais inaugurada a 20 de março, no Alegro Sintra, e pretende continuar a crescer. O plano de expansão está em marcha, com a abertura de duas novas lojas este ano em Felgueiras e Ovar.

A marca está a transformar a moda feminina ao criar coleções pensadas para mulheres modernas, que buscam praticidade, versatilidade e, acima de tudo, a capacidade de expressar a sua personalidade através do estilo. Com a introdução do conceito de armário cápsula nas suas novas coleções, a marca oferece uma solução inteligente para a mulher moderna, permitindo-lhe montar looks completos com peças que se adaptam a qualquer ocasião.