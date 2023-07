Se algum dia veríamos a Barbie com um look igual a este? Talvez não! Ainda assim, foi com um visual transparente e muito ousado que Dua Lipa participou na antestreia do novo filme deste conhecida personagem.

Em Los Angeles, no passado domingo, diversas figuras públicas reuniram-se para a promoção de 'Barbie', a produção protagonizada por Margot Robbie e Ryan Gosling que é focada numa fase muita particular da boneca de cabelos loiros com a qual muitas pessoas cresceram nas últimas décadas.

Dua Lipa foi uma das caras conhecidas que não faltou ao evento, tendo escolhido um vestido comprido transparente, que deixou a descoberto os seios e as cuecas. Veja na galeria as imagens deste visual.