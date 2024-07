Emma Corrin foi uma das muitas caras conhecidas que marcaram presença na antestreia de 'Deadpool & Wolverine', que decorreu na segunda-feira, dia 22 de julho, em Nova Iorque.

A atriz, relata a People, chegou ao evento com um ousado look composto por um body preto, decotado e sem alças, que combinou com collants pretas transparentes, sapatos da mesma cor e brilhantes.

No entanto, antes da exibição, Emma Corrin trocou de roupa e optou por um minivestido em tons de dourado. Aliás, este último look foi o que usou depois na 'afterparty' da antestreia do filme.

Veja as imagens da galeria.

Leia Também: Para surpresa de todos, Ryan Reynolds revela nome do filho mais novo