A cantora esteve com as gémeas no evento que decorreu esta segunda-feira, dia 22 de julho, em Nova Iorque.

Madonna apareceu de surpresa na antestreia de 'Deadpool & Wolverine'. A cantora, de 65 anos, fez uma rara aparição na passadeira vermelha do evento e não estava sozinha. Madonna juntou-se às filhas mais novas, as gémeas Estere e Stella, de 11 anos, e a família posou junto de estrelas do filme como Ryan Reynolds, Hugh Jackman e o realizador Shawn Levy. Veja na galeria algumas imagens da presença de Madonna com as meninas no evento que decorreu na segunda-feira, dia 22 de julho, em Nova Iorque. Leia Também: Há 1 ano, Madonna lutou pela vida. Artista lembra "recuperação milagrosa"