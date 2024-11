Kaya Scodelario deu nas vistas na antestreia, no Brasil, daquele que é o mais recente projeto em que participa, 'Senna', da Netflix.

A atriz britânica, de 32 anos, usou um vestido preto transparente com efeitos em dourado, como mostram as imagens divulgadas pelo Daily Mail e partilhadas nas redes sociais.

Trata-se de uma peça sem mangas, mas com gola, tendo acrescentando uns calções pretos por baixo, sem costura. O look ficou completo com umas sandálias de salto alto pretas e com tiras.

