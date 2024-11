Cristina Ferreira apostou em conforto e elegância no que respeita à escolha do look que vestiu esta quarta-feira, 27 de novembro, para conduzir em direto a emissão do 'Dois às 10'.

"O que é que vais vestir hoje? O conjunto mais confortável do mundo", realçou na rede social Instagram, onde mostrou o visual.

Trata-se de um conjunto da Spaccio by Cristina, à venda no site da apresentadora por 89,95 euros. Disponível em bordeaux, cor usada pelo rosto da TVI esta quarta-feira, e em preto - cor que já se encontra esgotada.

