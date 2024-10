Cristina Ferreira apostou em elegância e simplicidade no que toca à escolha do look que levou esta quarta-feira, 16 de outubro, para a emissão em direto do programa matutino da TVI - 'Dois às 10'.

A apresentadora encantou com um vestido preto de malha com bolsos, manga curta e uma pequena gola. A peça foi conjugada com botas até ao joelho de cor bege.

Rendidas à escolha de Cristina, as seguidoras não tardaram a esgotar o vestido por ela usado. Em menos de nada, a peça da Spaccio by Cristina deixou de estar disponível no site da marca na cor preta e cinzenta.

Quem ficou apaixonado pela peça, com o valor de 59,95 euros, mas não conseguiu comprar, tem ainda disponível o mesmo vestido na cor branca.

