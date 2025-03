Procura um look simples, mas elegante? O visual usado por Cristina Ferreira esta quarta-feira, 12 de março, pode ser a inspiração de que precisa.

Para conduzir a emissão de 'Dois às 10' de hoje, a comunicadora usou umas calças de ganga beges, camisola básica preta, blazer da mesma cor e uns sapatos mocassim.

As peças, calças, casaco e sapatos, encontram-se à venda no site de Cristina, estando quase todas esgotadas e rondando no total 219 euros.

O blazer preto custa 79,95 euros, as calças de estilo mom fit estão à venda por 49,95 euros e os sapatos de nome Heritage Beige por 89,90 euros.

Veja na galeria o look completo.

