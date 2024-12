Na rubrica 'Look da Semana' desta sexta-feira, 20 de dezembro, resolvemos dar-lhe uma sugestão de um visual para a quadra natalícia. Não sabe o que vestir na noite de Consoada ou no Dia de Natal, este look de Cristina Ferreira é perfeito.

A apresentadora surgiu recentemente com um vestido da cor tendência deste inverno, bordeaux. Trata-se de uma peça assinada pela marca de luxo D'Adélia, à venda no site da marca por 1.580 euros.

O conjunto ficou completo com joias Swarovski e sapatos stilettos dourados. Apesar de a apresentadora não ter revelado a marca dos sapatos, encontramos, por exemplo, na marca Aldo uns muito semelhantes - à venda no site por 89.95 euros.

Apesar de perfeito para a quadra natalícia, o look de Cristina Ferreira não é acessível a todas as carteiras. Ainda assim, é sem dúvida uma inspiração para os modelitos a usar nos dias 24 e 25 de dezembro.