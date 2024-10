Cristina Ferreira ficou intrigada com a despedida do telespectador que ganhou o passatempo do programa 'Dois às 10' desta terça-feira, dia 15.

No final da chamada, esta perguntou a Cláudio Ramos se o telespectador em questão se tinha referido ao namorado, João Monteiro, como marido, ao que este respondeu que não, que na verdade tinha dito "querido".

"Percebi marido, mas não importa. É igual", afirmou Cristina.

"Já é marido. A partir de um certo tempo já se considera marido…", observou entretanto Cláudio.

"Comigo é marido quando casar!", notou, assertivamente, a apresentadora.

Recorde-se que Cristina Ferreira e João Monteiro namoram quase há um ano.

