Monica Barbaro despertou todas as atenções na noite de quarta-feira, quando surgiu em público com um look ousado que escolheu usar num jantar em Paris.

Como mostram as imagens divulgadas pelo Daily Mail, e que já foram parar às redes sociais, a atriz, de 34 anos, pode ser vista com um vestido transparente que deixou à mostra as cuecas nude e deu para perceber que estava sem sutiã.

O look de Monica Barbaro ficou completo com um casaco preto, sandálias de salto alto no mesmo tom e uma pequena mala em tons de bege.

Leia Também: Monica Barbaro, estrela de 'Top Gun: Maverick', 'arrasa' com look preto