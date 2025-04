Rita Ora deu nas vistas com o look que escolheu para um jantar de amigos, na noite de sexta-feira, em Notting Hill, um bairro situado em Inglaterra.

A cantora, de 34 anos, deslumbrou com um vestido preto transparente num encontro no restaurante Dorian, de acordo com o Daily Mail.

As imagens da artista não tardaram a chegar também às redes sociais. Veja abaixo.

