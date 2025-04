Katie Holmes não passou despercebida na noite da estreia de 'Glengarry Glen Ross', no Palace Theatre, na Broadway, na segunda-feira, dia 31 de março.

A atriz, de 46 anos, escolheu para a ocasião um look que a fez deslumbrar. Trata-se de um vestido preto com transparência (o que dava para perceber que estava sem sutiã), justo, com gola alta e aberturas laterais.

O visual ficou completou com um par de saltos altos pretos, uma mala vermelha e algumas joias. No que ao cabelo diz respeito, optou por levá-lo apanhado. Veja as imagens da galeria.

