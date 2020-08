Anitta e Neymar estiveram juntos em Ibiza, Espanha. A cantora e o jogador brasileiro resolveram encontrar-se depois de terem percebido que estavam de férias no mesmo local.

Inicialmente, foi Erik Marçal, amigo em comum dos dois, a partilhar na rede social Instagram imagens que mostravam que Anitta e Neymar estariam no mesmo local. Horas depois, as duas celebridades confirmaram o encontro com um vídeo onde cantam juntos a nova música da cantora - 'Tá Com Papato'.

Veja o vídeo do momento na galeria.

