Liliana Filipa, digital influencer que ficou conhecida pela sua participação no programa 'Casa dos Segredos' e que agora dá cartas no papel de designer e empresária, não cabe em si de felicidade. A cantora Anitta voltou a usar um biquíni da sua marca - Liliana Filipa Swimwear.

De férias na Sardenha, em Itália, a cantora brasileira mostrou-se arrasadora com o conjunto de marca portuguesa.

Orgulhosa, Liliana partilhou nas suas redes sociais as imagens onde Anitta surge com as peças.

"Já não temos. É da coleção do ano passado. Mas temos o mesmo modelo com padrão diferente", informou a digital influencer após receber várias mensagens de seguidoras interessadas em ter um biquíni igual ao de Anitta.

Leia Também: Miley Cyrus comenta foto onde Anitta surge completamente nua