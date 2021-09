Angelina Jolie escreveu um livro para ajudar as crianças a "lutar" contra as injustiças. A atriz, de 46 anos, juntou-se à Amnistia Internacional e à advogada de direitos humanos Geraldine Van Bueren para dar vida a ‘Know Your Rights and Claim Them: A Guide for Youth’ ['Conhece os Teus Direitos e Reclama-os: Um Guia Para os Jovens', numa tradução livre.

"Há tantas crianças em perigo em todo o mundo e nós não estamos a fazer o suficiente. Estes são os direitos delas, decididos há anos baseados naquilo que os tornaria adultos saudáveis, equilibrados e estáveis", disse a celebridade à Reuters.

"Passámos demasiado tempo a impedir esses direitos, por isso, este livro é para ajudar as crianças a terem um livro como ferramenta e a dizer, 'Estes são os vossos direitos, estas são coisas que precisas de questionar para ver o quão longe tu, dependendo do teu país e circunstâncias, estás de aceder a esses direitos, quais os teus obstáculos, outros que chegaram antes de ti e lutaram e formas de luta. Este é um livro para lutar", completou.

Este projeto dá exemplos de jovens que marcaram a sua geração, como é o caso de Greta Thunberg e Malala Yousafzai.

O livro tem data de lançamento prevista para 5 de outubro.

