Cada vez mais se ouve falar em celebridades que usam a sua fama para o ativismo. Desde a criação de fundações à participação em movimentos sociais, são muitos os famosos internacionais que procuram mudar o mundo.

Falamos-lhe de nomes bem conhecidos, como Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie ou Natalie Portman.

Por exemplo, DiCaprio tornou-se o rosto do ecoativismo. Quatro vezes indicado para os Óscares, o ator está por detrás de vários filmes que visam educar o público sobre questões ambientais, sendo o mais famoso o 'The 11th Hour'.

Em 1998, com a tenra idade de 25 anos, o ator fundou a Leonardo DiCaprio Foundation com o objetivo de proteger a biodiversidade e combater as mudanças climáticas através de doações, campanhas públicas e projetos nos media. A fundação rapidamente ampliou a sua operação de doações nos últimos anos, angariando mais de 10 milhões de dólares para projetos de ecossistemas.

Além disso, Leonardo DiCaprio também usou a sua voz na luta contra a pesca ilegal, criou memes virais para educar as pessoas sobre as mudanças climáticas e até é dono de sua própria equipa de corrida de veículos elétricos.

Um dos nomes femininos que mais deverá associar ao ativismo é o de Angelina Jolie, sendo ela um dos membros da ACNUR, a agência da ONU que procura assegurar e proteger os direitos das pessoas em situação de refugiado em todo o mundo.

A atriz tomou conhecimento das crises humanitárias globais pela primeira vez durante as filmagens de 'Tomb Raider', no Camboja. Desde que se uniu à ACNUR em 2001, Jolie encontrou-se com vários refugiados e pessoas deslocadas internamente em mais de 20 países, incluindo Serra Leoa, Tanzânia, Camboja, Síria e Iraque.

Pelo seu ativismo, Jolie já recebeu inúmeros prémios. Foi a primeira pessoa a receber o Prémio Cidadão do Mundo, pela Associação de Correspondentes das Nações Unidas. Foi premiada com o Global Humanitarian Award pela UNA-USA, em outubro de 2005, e recebeu o Freedom Award do Comitê Internacional de Resgate, em novembro de 2007.

Quatro anos depois, em outubro, o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, António Guterres, premiou-a com um pino de ouro - reservado para os membros mais antigos - como reconhecimento por ser Embaixadora da Boa Vontade da ACNUR há mais de uma década.

Relativamente à igualdade de género, Emma Watson ganhou destaque em 2014 após o seu discurso empolgante nas Nações Unidas, no qual anunciou o novo programa da ONU Mulheres: HeForShe.

Watson continua a representar esta uma iniciativa única que procura reunir todos em prol da igualdade de género. A jovem atriz também é uma das embaixadora da Boa Vontade da ONU Mulheres.

Natalie Portman é uma defensora dos direitos dos animais, tendo criado a sua própria marca de calçado vegan. A atriz de 'Black Swan' também apoia iniciativas antipobreza, tendo viajado para o Uganda, Guatemala e Equador enquanto Embaixadora da Esperança para a FINCA International.

Em 2011, Portman tornou-se embaixadora da Free the Children, uma instituição de caridade internacional e educacional, e liderou a sua campanha, intitulada 'Power of a Girl'.

Além destes, são muitos os nomes que se destacam por usarem a sua fama para combater a maldade que existe no mundo ou, pelo menos, procurarem a mudança. Falamos-lhe também de Jessica Alba, Elton John, Patrick Stewart, Laverne Cox, Mariska Hargitay, Alicia Keys, Christina Aguilera e muitos outros.

