A SoCal Fire Fund, iniciativa criada para angariar fundos de forma a mitigar os estragos causados pelos incêndios florestais que devastaram Los Angeles, está a leiloar experiências que levam os fãs até às suas celebridades preferidas.

Entre os itens do leilão, está um almoço com Julia Roberts, uma visita ao set de 'Only Murders in the Building' da plataforma Hulu, e um encontro com o elenco da terceira temporada de 'White Lotus'.

O SoCal Fire Fund foi criado pela CAA Foundation, pela CORE (Community Organized Relief Effort) - a organização de ajuda cofundada por Sean Penn e Ann Lee - e pela Los Angeles Unified School District Education Foundation.

Os organizadores disseram que as iniciativas de recuperação ajudarão alunos, funcionários de escolas e famílias impactadas pelos incêndios que ocorreram este mês. O fundo será administrado pela Entertainment Industry Foundation.

Além das experiência supra referidas, poderá ainda viajar num jato privado até Las Vegas com os The Chainsmokers; ter dois bilhetes para a estreia do musical 'Good Night, And Good Luck' e um 'meet and greet' com George Clooney; visitar o set de 'Sugar'; conversar com Colin Farrel; viver uma experiência na final de 'RuPaul’s Drag Race'; jogar uma partida de golfe com Larry David e Doc Rivers; ou ainda atender a um 'meet and greet' com Andy Cohen no programa 'Watch What Happens Live'.

As licitações podem ser feitas online e muitas das experiências já arrecadaram vários milhares de euros. As licitações são aceites até ao dia 30 de janeiro.

De recordar que os incêndios começaram em Palisades no dia 7 de janeiro. Atiçados pelos fortes ventos de Santa Ana, as chamas continuaram a irromper por todo o Estado de Los Angeles, incluindo Altadena.

Mais de 12.000 habitações e infraestruturas foram destruídas deixando várias pessoas desabrigadas, incluindo celebridades. Pelo menos 25 pessoas morreram.

