Arnold Schwarzenegger vai abrir os 'cordões à bolsa' para ajudar as vítimas dos incêndios em Los Angeles.

Nas redes sociais, o ator prometeu dar um milhão de dólares (cerca de 962 mil euros) a três fundações que ajudam quem perdeu a casa e todos os bens.

Além disso, o antigo governador do estado da Califórnia fez questão de se posicionar sobre as celebridades que apelam a doações.

"Vou liderar o caminho. Não gosto quando empresas ou pessoas ricas pedem aos fãs doações para eles. Enviei um milhão de dólares do meu próprio dinheiro". Esta não foi a única ação solidária do ator que informou os seguidores que criou uma t-shirt para que as pessoas possam comprar e que reverte na sua totalidade para essas organizações.

