Travis Barker, baterista do Blink-182, elogiou os bombeiros encarcerados que têm combatido os devastadores incêndios florestais em Los Angeles. O programa, administrado pelo Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia, treina voluntários presos para combater incêndios, oferecendo-lhes uma oportunidade de reintegração e mudança.

A família de Barker foi sofreu com esta tragédia, uma vez que os seus filhos tiveram de ser evacuados das suas casas em Pacific Palisades.

Na terça-feira, 21 de janeiro, o músico de 49 anos partilhou uma série histórias no seu Instagram, nas quais se podiam ver imagens suas no Complexo Rose Bowl em Pasadena, Califórnia.

Barker encontrou-se com os bombeiros encarcerados, membros da Guarda Nacional, representantes da Coalizão Anti-Recidiva e outros socorristas.

"Estes homens são heróis", escreveu numa das partilhas. "Eles estão a arriscar as suas vidas para servir as pessoas. Salvar as pessoas. Ajudar as pessoas. E tornando-se homens pelo meio do processo".

Até ao dia 10 de janeiro, o Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia recrutou mais de 800 presos que se voluntariaram para ajudar a combater os incêndios florestais na Califórnia, de acordo com a ABC News.

De recordar que os incêndios em LA, iniciados em 7 de janeiro, já causaram 27 mortes, 200 mil deslocados e milhares de estruturas destruídas.

