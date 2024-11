Leonardo DiCaprio está de parabéns esta segunda-feira, 11 de novembro. O ator completa 50 anos.

DiCaprio celebrou o importante marco dois dias antes, no sábado, 9 de novembro, numa festa em sua casa, em Los Angeles (EUA).

De acordo com a People, a cerimónia contou com uma lista de convidados bem conhecidos do grande público.

Brad Pitt, Tobey Maguire, Odell Beckham Jr., Tyga, Jamie Foxx, Bill Maher, Alexander 'A.E.' Edwards, Paris Hilton, Cara Delevingne, Chris Rock, Kevin Connolly e Todd Phillips estiveram presentes na festa de anos, assim como os pais do ator, George DiCaprio e Irmelin Indenbirken.

Segundo a mesma publicação, o artista Anderson .Paak foi o responsável pela cabine de DJ, nesta cerimónia que contou ainda com amigos de escola de Leonardo DiCaprio, assim como vários realizadores e produtores de cinema.