Já reconheceu o ator da fotografia? Não é muito difícil, já que Leonardo DiCaprio, apesar de completar esta segunda-feira, 11 de novembro, 50 anos de idade, não mudou assim tanto as suas feições.

O ator chega hoje à década dos 50 e já celebrou com uma festa exclusiva, e cheia de celebridades, na sua casa, em Los Angeles (EUA), no sábado à noite.

Leonardo DiCaprio começou a sua carreira no mundo do cinema ainda antes de ser maior de idade. Foi em 1991, aos 17 anos, que participou em 'Critters 3'.

Em 1996, protagonizou 'Romeu + Julieta', seguindo-se o estrondoso sucesso de 'Titanic', no ano seguinte. Da vasta lista de 'blockbusters' que fazem do ator uma das maiores estrelas de Hollywood da sua geração contam-se títulos como: 'A Praia', 'Apanha-Me se Puderes', 'O Aviador', 'Django Libertado', 'A Origem', 'O Grande Gatsby', 'O Lobo de Wall Street', 'The Revenant: O Renascido' e 'Assassinos Da Lua Das Flores'.

