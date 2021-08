Angelina Jolie sempre esteve afastada das redes sociais, no entanto, a atriz de Hollywood decidiu abrir uma exceção e criar uma conta de Instagram hoje, dia 20 de agosto. Em poucas horas, a artista já conta com mais de dois milhões de seguidores.

O motivo foi de índole solidário. Angelina aproveitou para partilhar uma carta escrita por uma rapariga afegã.

"Esta é uma carta que foi enviada por uma adolescente no Afeganistão. Agora mesmo, as pessoas no Afeganistão estão a perder a capacidade de comunicar nas redes sociais e de se expressarem livremente. Por isso, vim para o Instagram para partilhar as suas histórias e vozes à volta do mundo, aqueles que estão a lutar pelos direito básicos humanos", referiu.

