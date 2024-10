Angelina Jolie decidiu abraçar o seu cabelo ao natural e adotá-lo como estilo para um evento.

A atriz de Hollywood surpreendeu com o visual mais arrojado na antestreia do filme 'Maria' - onde deu vida a María Callas - no TCL Chinese Theatre, em Hollywood.

Jolie brilhou ainda com um elegante vestido prateado de cetim que conjugou com um quimono preto.

Veja as imagens na galeria.

