Depois de interpretar Maria Callas em 'Maria', Angelina Jolie vai regressar a Paris para 'Coutures', o novo filme de Alice Winocour, avança a Variety.

Este será o primeiro filme em inglês da realizadora francesa e irá passar-se no meio da moda de alta costura, em Paris.

Jolie interpretará uma realizadora e a história irá centrar-se nela e noutras duas mulheres, durante a Semana da Moda de Paris.

As rodagens deverão começar no início do próximo ano.

