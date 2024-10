Angelina Jolie estará a namorar com o rapper Akala, segundo a imprensa internacional, e as novas informações sobre ambos dão mais força aos rumores.

Isto porque a atriz esteve na antestreia do filme 'Maria', na 68.ª edição do BFI London Film Festival, no The Royal Festival Hall, em Londres, esta sexta-feira, e o rapper também foi visto no evento. No entanto, posaram separadamente na passadeira vermelha.

Segundo o Daily Mail, os rumores de que estarão a namorar começaram depois de terem sido 'apanhados' à saída do hotel onde estava a atriz durante o Festival Internacional de Cinema de Veneza, em agosto.

