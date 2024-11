Há mais de um ano que Angelina Jolie tem estado ligada ao rapper Akala. Os rumores apontam para um romance, mas tais especulações nunca chegaram a ser confirmadas. E agora o artista dissipou as informações que têm vindo a sair na imprensa internacional.

De acordo com o Daily Mail, Akala esteve na festa de Natal do Rosewood London esta semana, e chegou com Chanelle Newman, tendo apresentado a mesma aos restantes convidados como sua "namorada".

Apesar das especulações de que Angelina Jolie e Akala estariam envolvidos romanticamente, uma fonte disse à People que são apenas amigos.

Leia Também: Sóbria e... de salto baixo. Angelina Jolie no Festival de Cinema de Turim