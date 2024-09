O ator, que namorou recentemente com Rosalía, parece ter um novo amor: Molly Gordon, com quem contracena em 'The Bear'.

Jeremy Allen White parece ter levado o romance que partilha com Molly Gordon na série 'The Bear' para a vida real. O casal foi visto a abraçar-se e beijar-se em Los Angeles, no dia 25 de setembro, dia de aniversário do último romance do ator, Rosalía. Jeremy Allen White e Rosalía foram vistos juntos pela primeira vez em outubro de 2023. Após algumas aparições públicas, o casal foi visto pela última vez em julho deste ano num evento pop-up da terceira temporada de 'The Bear'.